Хоффенхайм на своем официальном сайте объявил, что арендовал 25-летнего испанца до конца следующего сезона. Таким образом, клубы завершили обмен лучшими левыми защитниками Бундеслиги двух предыдущих сезонов. Десять дней назад РБ Лейпциг купил у Хоффенхайма Давида Раума, так что Анхелиньо пришлось уйти.

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"Еще три недели назад не ожидалось, что я буду носить футболку Хоффенхайма. Теперь я здесь. В январе 2020 года я почти перешел в этот клуб, поэтому на этот раз мы быстро нашли общий язык. Переговоры с руководством лишь подтвердили, что Хоффенхайм – правильный выбор для меня", – прокомментировал свой переход Анхелиньо.

К слову, испанец два прошлых сезона провел в РБ Лейпциг, куда перебрался из Манчестер Сити. В Германии Анхелиньо наконец-то сумел раскрыть свой игровой потенциал, но проблемой стало поведение футболиста за пределами поля. В прошлом розыгрыше Бундеслиги он провел 29 матчей (2 гола и 5 ассистов).

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