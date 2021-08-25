Немецкий РБ Лейпциг не нашел место в обойме на новый сезон для нападающего Александера Сёрлота. Он перебрался в Ла Лигу.

Реал Сосьедад оформил подписание норвежца, сообщает официальный сайт клуба.

Атлетико купил олимпийского чемпиона за 30 миллионов евро

Баски арендовали Сёрлота на сезон. Соглашение обошлось Сосьедаду в 2 млн евро. Форвард имеет опыт выступлений в чемпионатах Норвегии, Нидерландов, Дании, Англии, Бельгии, Турции, а кампанию 2020/21 провел в Бундеслиге (29 матчей, 5 голов, 3 ассиста).

К слову, новый сезон Ла Лиги Реал Сосьедад начал с поражения и победы. В данный момент сан-себастьянцы занимают 7-е место в турнирной таблице.

Арсенал іде на дно, синхронні невдачі свідків Європейської Суперліги, побоїще в Рив'єрі – огляд вікенду