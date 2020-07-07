РБ Лейпциг опередил Баварию в борьбе за защитника сборной Германии, – журналист

Защитник французского Монако Бенжамин Хенрикс в шаге от возвращения на родину. РБ Лейпциг готовится завершить трансфер флангового исполнителя.

"Быки" договорились о трансфере правого бека монегасков. Об этом журналист Кристиан Фальк написал в своем твиттере.

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На Хенрикса также претендовала Бавария, но отказалась от подписания защитника. 23-летний немец может оформить возвращение в родной чемпионат после двух лет в Лиге 1, куда Хенрикс перебрался из леверкузенского Байера. Тогда его трансфер стоил 20 млн евро. Нынешняя сумма отступных пока неизвестна.

В сезоне 2019/20 Бенжамин Хенрикс провел 15 матчей во всех турнирах. Ранее он попал во внушительный список игроков, от которых руководство Монако желает избавиться из-за провального сезона.

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