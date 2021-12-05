РБ Лейпциг официально уволил главного тренера за провальные результаты
12:12 - Читати українською
Немецкую Бундеслигу всколыхнула серьезная отставка. Джесси Марш остался без работы.
завершено
6’ Тайво Авоньи
57’ Тимо Баумгартль
Кристофер Нкунку 13’
6’ Тайво Авоньи
13’ Кристофер Нкунку
57’ Тимо Баумгартль
48-летний американец уволен с должности главного тренера РБ Лейпциг после поражения от Униона, сообщает пресс-служба клуба. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Джесси Марш пришел в команду только этим летом на место Юлиана Нагельсманна, но продолжить его успешное дело не смог. "Быки" после 14 сыгранных туров расположились на 11 строчке Бундеслиги, а в ЛЧ сейчас претендуют на плей-офф Лиги Европы.
Заметим, прошлый сезон РБ Лейпциг завершил на втором месте немецкого первенства.
Унион победил РБ Лейпциг, поднявшись в зону Лиги чемпионов – "быки" проиграли в третьем матче подряд
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