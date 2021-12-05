48-летний американец уволен с должности главного тренера РБ Лейпциг после поражения от Униона, сообщает пресс-служба клуба . Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Джесси Марш пришел в команду только этим летом на место Юлиана Нагельсманна, но продолжить его успешное дело не смог. "Быки" после 14 сыгранных туров расположились на 11 строчке Бундеслиги, а в ЛЧ сейчас претендуют на плей-офф Лиги Европы.

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Заметим, прошлый сезон РБ Лейпциг завершил на втором месте немецкого первенства.