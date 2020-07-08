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РБ Лейпциг официально подписал замену Вернеру – новичок стал открытием Лиги чемпионов

16:06 - Читати українською
РБ Лейпциг официально подписал замену Вернеру – новичок стал открытием Лиги чемпионов
Хван Хи Чхан / GEPA

Форвард Хван Хи Чхан завершил переход из австрийского Зальцбурга в немецкий РБ Лейпциг.

"Быки" оформили трансфер 24-летнего корейца, сообщает официальный сайт клуба.

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С новой командой Хван заключил контракт на 5 лет. Его трансфер ориентировочно стоил немецкому гранду 9 млн евро. Нападающий уже выбрал себе номер, под которым будет выступать за РБ Лейпциг – 11-ку, ранее принадлежавшую Тимо Вернеру. Забивной немец перебрался в Челси за 53 млн.

В нынешнем сезоне Хван Хи Чхан провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отдал 22 результативные передачи. Вместе с Холандом и Минамино он образовывал ударное трио, осенью поразившее Европу в Лиге чемпионов.

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Трансферы Зальцбург Зальцбург Германия РБ Лейпциг РБ Лейпциг Хван Хван Хи Чхан Трансферы Чемпионата Германии
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