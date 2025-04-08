Эзехиль Банзузи завершил свой переход в РБ Лейпциг, информирует официальный сайт немецкого клуба. 20-летний нидерландец поставил подпись под контрактом до середины 2030 года.

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Летом 2023 года Банзузи перешёл в Левен из Бреды за более чем 1 млн евро. Им заинтересовались Боруссия и РБ Лейциг, и в конце концов "быки" выиграли эту конкуренцию.

"Мы рады, что Эзекиль решил подписать контракт с нашим клубом. Он классический полузащитник, играющий от штрафной до штрафной, большой, быстрый, физически сильный и техничный", – заявил технический директор РБ Лейпциг Марсель Шефер.

Как информирует Kicker, РБ Лейпциг заплатил за игрока 15 млн евро, включая бонусы. Как информирует VI, 2,5% от суммы трансфера получит Бреда.