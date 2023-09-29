РБ Лейпциг официально остался без спортивного директора – не обошлось без вмешательства Баварии
Макс Эберль отныне не исполняет обязанности спортивного директора РБ Лейпциг.
РБ Лейпциг на своем сайте сообщил об увольнении Макса Эберля. Его обязанности возьмет на себя Рувен Шрёдер.
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По информации Фабрицио Романо, Эберль недолго будет оставаться без работы. Специалистом заинтересовалась Бавария, которая хочет назначить Макса на должность директора клуба, где он будет сотрудничать с Кристофом Фройндом.
К слову, РБ Лейпциг занимал четвертое место до старта матча 6-го тура между Хоффенхаймом и дортмундской Боруссией – 12 очков за 5 сыгранных поединков. Бавария же разделяла лидерство с Байером – у обоих по 13 пунктов после 5 сыгранных туров.
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