РБ Лейпциг на своем сайте сообщил об увольнении Макса Эберля. Его обязанности возьмет на себя Рувен Шрёдер.

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По информации Фабрицио Романо, Эберль недолго будет оставаться без работы. Специалистом заинтересовалась Бавария, которая хочет назначить Макса на должность директора клуба, где он будет сотрудничать с Кристофом Фройндом.

К слову, РБ Лейпциг занимал четвертое место до старта матча 6-го тура между Хоффенхаймом и дортмундской Боруссией – 12 очков за 5 сыгранных поединков. Бавария же разделяла лидерство с Байером – у обоих по 13 пунктов после 5 сыгранных туров.

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RB Leipzig stellt Sportgeschäftsführer Max Eberl mit sofortiger Wirkung frei. Sportdirektor Rouven Schröder übernimmt die sportliche Leitung beim Bundesligisten. pic.twitter.com/PMSmML6FJ3 — RB Leipzig (@RBLeipzig) September 29, 2023