Наставник Зальцбурга Джесси Марш проведет следующий сезон на посту главного тренера РБ Лейпциг, сообщает официальный сайт "быков".

Бавария официально подтвердила назначение Нагельсманна главным тренером

Контракт американского специалиста с новым клубом рассчитан до лета 2023-го. Марш заменит Юлиана Нагельсманна, который уже договорился о будущем сотрудничестве с Баварией.

Американец уже работал в лагере Лейпцига помощником главного тренера, а также возглавлял Нью-Йорк Ред Буллз и Монреаль.

После 27-ми туров австрийской первенства Зальцбург лидирует в турнирной таблице. В Бундеслиге РБ Лейпциг пока расположился на второй строчке.

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