РБ Лейпциг официально объявил имя нового тренера
Американский специалист Джесси Марш возглавит немецкий гранд.
Наставник Зальцбурга Джесси Марш проведет следующий сезон на посту главного тренера РБ Лейпциг, сообщает официальный сайт "быков".
Бавария официально подтвердила назначение Нагельсманна главным тренером
Контракт американского специалиста с новым клубом рассчитан до лета 2023-го. Марш заменит Юлиана Нагельсманна, который уже договорился о будущем сотрудничестве с Баварией.
Американец уже работал в лагере Лейпцига помощником главного тренера, а также возглавлял Нью-Йорк Ред Буллз и Монреаль.
После 27-ми туров австрийской первенства Зальцбург лидирует в турнирной таблице. В Бундеслиге РБ Лейпциг пока расположился на второй строчке.
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