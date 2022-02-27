В воскресенье 24-й тур чемпионата Германии завершали два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 24-й тур

Бохум – РБ Лейпциг – 0:1

Гол: Нкунку, 82

Аугсбург – Боруссия Д – начало встречи в 18:30

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В первом матче дня Бохум принимал РБ Лейпциг. Первый тайм прошел в равной борьбе практически без моментов – команды не смогли нанести хотя бы удар в створ ворот друг друга.

После перерыва Пантович и Силва обменялись опасными выстрелами, однако мяч в обоих случаях просвистел мимо ворот. На экваторе второй сорокапятиминутки хозяева едва не вышли вперед – Лосилья замыкал навес с углового, но попал в перекладину. Вскоре Антви-Аджей мог забивать "быкам", но головой направил мяч в правую штангу. "Не забиваешь ты, забивают тебе" – прописную истину еще раз подтвердили гости, усилиями Нкунку в конце матча вырвавшие три очка.

Победа подняла РБ Лепциг в четверку лучших команд Бундеслиги, Бохум остался одиннадцатым.

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