РБ Лейпциг неожиданно проиграл сопернику Украины, Байер одолел Айнтрахт и сделал заявку на "бронзу" Бундеслиги
В понедельник, 2 мая, 32-й тур чемпионата Германии завершился двумя поединками. Отчет читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Германии, 32 тур
Боруссия Менхенгладбах – РБ Лейпциг – 3:1
Голы: Эмболо, 17, Хофманн, 45+2, 77 – Нкунку, 36
Удаление: Эльведи, 64 (БМ)
Байер – Айнтрахт – 2:0
Голы: Паулиньо, 18, Шик, 51
Будущий соперник сборной Украины – Боруссия Менхенгладбах – принимала РБ Лейпциг, который набрал хорошую форму и близок к выходу в финал Лиги Европы (1:0 в первом поединке против Рейнджерс).
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На 17-й минуте хозяева повели в счете. Брель Эмболо переиграл Гулачи ударом с нескольких метров, завершив атаку Борусии вторым темпом. РБ Лейпциг забил в ответ на 36-й – отличился лидер "быков" Кристофер Нкунку, точно пробив мимо Зоммера в дальний угол. Уже в компенсированное время Гладбах снова вышел вперед. Хофманн реализовал выход один на один.
В середине второго тайма Эльведи получил прямую красную за фол последней надежды против Нкунку. Но даже в меньшинстве Боруссия сумела забить в одной из немногочисленных контратак. Хофманн ударом в дальний угол оформил дубль.
3:1 – Гладбах остался в середине таблицы, а вот РБ Лейпциг не смог потеснить Фрайбург из топ-4. Подопечные Тедеско за 2 тура до финиша отстают от зоны ЛЧ на 1 балл.
Другой полуфиналист Лиги Европы – Айнтрахт (2:1 в первом поединке с Вест Хэмом) – гостил у Байера. Здесь все решили голы Паулиньо и Шика в каждом из таймов. Леверкузенцы набрали 58 очков и сохранили третье место, Айнтрахт 11-й (40 баллов).
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