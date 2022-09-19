Немецкий РБ Лейпциг продолжает менять людей на руководящих должностях. После назначения Марко Розе в команду пришел и новый спортдир.

Макс Эберль станет спортивным директором "быков", сообщает пресс-служба клуба . На должности он заработает с 15 декабря этого года. По слухам, Лейпциг выкупил его за 2,5 млн евро.

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Немецкий специалист с 2008 года работает спортдиром в Боруссии Менхенгладбах. Правда, с января он только формально занимает должность и обязанности не выполняет. Ранее 48-летний Эберль жаловался на истощение и депрессию, из-за чего принял решение взять паузу в работе.

Напомним, недавно РБ Лейпциг возглавил Марко Розе, ранее также работавший в Менхенгладбахе. Под руководством нового тренера "быки" победили Боруссию Д, но проиграли Реалу и Боруссии М.