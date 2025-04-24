РБ Лейпциг установил первые контакты с Анри, информирует Le Journal du Diamanche. Боссы клуба ищут тренера, который обладает навыками атакующего и привлекательного футбола, доверяет молодым талантам и, в идеале, уже имеет опыт работы в структуре Ред Булл.

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Последний пункт в полной мере касается французского тренера, который как игрок выступал за РБ Нью-Йорк с 2010 по 2014 год. У него также прекрасные отношения с Оливером Минцлаффом, боссом австрийской компании. Сообщается, что Юрген Клопп лично одобрил кандидатуру Анри.

Тьерри остается безработным с лета 2024 года, когда тренировал Олимпийскую сборную Франции и завоевал с ней серебряную медаль.

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