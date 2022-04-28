Для обеих команд выход в финал Лиги Европы станет сверхсерьезным достижением. РБ Лейпциг в своей истории пока не выиграл ни одного трофея, поэтому в условиях доминирования Баварии Кубок второго по силе евротурнира был бы солидным подарком болельщикам. Рейнджерс последний раз на евроарене сверкал в далеком 2008-м, когда в финале Кубка УЕФА уступил Зениту. Кроме того, победитель Лиги Европы сезона-2021/22 получит прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов, так что бороться было за что.

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Хозяева с первых минут сели на ворота Рейнджерс, не позволяя сопернику переходить на свою половину поля. Однако чего-то осмысленного "быки" достичь не могли. Первый более-менее опасный момент возник лишь на десятой минуте, когда Лаймер прошел по правому флангу и навесил в штрафную – защита отработала отлично.

Вскоре Нкунку упустил роскошный момент, пытаясь пробить из района одиннадцатиметровой отметки – удар заблокировал защитник. В середине тайма гости получили право на перспективный стандарт, однако навес в штрафную не стал серьезной угрозой для "быков". В ответ немцы разогнали стремительную контратаку, которую завершал Анхелиньо – удар снова был заблокирован защитником.

После перерыва Раян Кент едва не вывел Рейнджерс вперед: пройдя к воротам левым флангом он ворвался в штрафную и закручивал в дальний угол – мяч пролетел впритирку со штангой. Вскоре шотландцы снова угрожали воротам Гулачи – Тавернье мощно пробил в защитника и мяч вышел на угловой. Нкунку огрызнулся пушечным ударом с линии штрафной – Макгрегор в прыжке отбил мяч руками.

В середине второго тайма Нкунку упустил невероятный шанс забить: ворвавшись в штрафную и обыграв нескольких защитников, он пробил мимо правой стойки. За десять минут до завершения матча Хенрикс оказался на газоне в штрафной соперника, намекая на пенальти – арбитр эпизод проигнорировал.

И все же "быкам" удалось забить. После выстрела Адамса кипер Рейнджерс перевел сферу на угловой. Нкунку подал с корнера, защитник шотландцев головой выбил мяч за пределы штрафной прямо на ногу Анхелиньо и тот пушечным ударом поразил угол ворот. Исправить ситуацию Рейнджерс банально не успел.

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