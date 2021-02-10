Немецкий РБ Лейпциг собрался выкупить защитника Анхелиньо, права на которого до сих пор принадлежат английскому Манчестер Сити.

"Быки" планируют сохранить испанца в своем составе, сообщает Fussball Transfers.

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Сейчас Анхелиньо защищает цвета Лейпцига на правах аренды. Впрочем, в соглашении с Ман Сити есть пункт об обязательном выкупе, который активируется, если испанец сыграет 12 матчей Бундеслиги в сезоне, 5 из которых во втором круге (осталось еще 2). Сумма потенциальной сделки – 18-20 млн евро.

К слову, в нынешнем сезоне Анхелиньо провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 11 результативных передач.

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