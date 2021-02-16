Ливерпуль встречается с РБ Лейпциг в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч РБ Лейпциг – Ливерпуль стартовал в 22:00 по Киеву. Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2", а также на платформах oll.tv и MEGOGO. Текстовый онлайн проводит "Футбол 24".

Лига чемпионов застала Ливерпуль в кризисе – всего три победы за 12 матчей во всех турнирах. Мерсисайдцы продолжают страдать от переполненного центрбеками лазарета. Сегодня в центре обороны появились полузащитник Хендерсон и новичок Кабак. Юрген Клопп сделал лишь одно изменение в стартовом составе после поражения от Лестера.

РБ Лейпциг подходит к плей-офф Лиги чемпионов в хорошей форме, хотя и имеет проблемы с реализацией. Поэтому сегодня "быки" выходят с первых минут без номинальных форвардов. В центре атаки, скорее всего, сыграет мобильный атакующий хавбек Нкунку, а из глубины ему будут помогать Ольмо и Айдара. Юлиан Нагельсманн не прекращает эксперименты.

Стартовые составы команд

РБ Лейпциг: Гулачи – Мукиеле, Упамекано, Клостерманн – Адамс, Забитцер, Кампль, Анхелиньо – Айдара, Ольмо – Нкунку.

Запасные: Мартинес, Орбан, Конате, Поульсен, Хван, Серлот, Самарджич, Клюйверт, Хальстенберг, Хартманн, Хенрикс.

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Кабак, Хендерсон, Робертсон – Алькантара, Вейналдум, Джонс – Салах, Фирмино, Мане.

Запасные: Адриан, Келлехер, Оклейд-Чемберлен, Шакири, Цимикас, Ориджи, Дэвис, Р.Уильямс, Филлипс, Кларксон, Кейн, Н.Уильямс.

РБ Лейпциг – Ливерпуль: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов