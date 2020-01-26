РБ Лейпциг и Лион охотятся на защитника Аталанты, который забивал Шахтеру – бергамаски установили цену на игрока

На вчерашнем матче 21 тура Серии А Торино – Аталанта побывали скауты РБ Лейпциг и Лиона.

Целью немецкого и французского клубов стал защитник бергамасков Робин Госенс, информирует Football Italia. 25-летний футболист отметился голом, а его команда одержала феерическую победу со счетом 7:0.

Голепад Аталанты в видеообзоре матча против Торино – 7:0

По информации La Gazzetta dello Sport, Аталанта готова продать Госенса за 30 млн евро. На левом фланге у Гасперини есть альтернатива – игрок сборной Бельгии Тимоти Кастань.

В текущем сезоне Госенс сыграл за Аталанту 18 матчей в Серии А и забил 7 голов. Также в его активе гол в ворота донецкого Шахтера в решающем матче группового турнира Лиги чемпионов.

К слову, Аталанта приобрела Госенса в 2017 году из нидерландского Хераклеса за 1 млн евро.

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