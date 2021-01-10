"У нас очень широкий состав по качеству. Поэтому мы снова отпустим лучших исполнителей, если это будет иметь финансовый смысл и мы сможем компенсировать их уход. Я вспоминаю о Вернере, Кунье, Кейта или Демме – мы уже многого достигли и все еще развиваем свои спортивные навыки.

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В целом мы много вложили в нашу команду, без сомнений. Но посмотрите: текущий состав имел рыночную стоимость менее 250 млн, когда каждый игрок дебютировал. А если взять нынешнюю рыночную стоимость, то мы стоим около 550 млн. Говоря об инвестициях, нужно учитывать этот плюс более чем в 300 млн. Мы создаем ценность своим путем", – заявил Минцлафф в интервью Sport Bild.

Добавим, что после 15 туров РБ Лейпциг идет вторым в турнирной таблице Бундеслиги, уступая только Баварии.

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