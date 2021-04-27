РБ Лейпциг быстро нашел замену Нагельсманну, который летом возглавит Баварию
19:18 - Читати українською
Главный тренер Зальцбурга Джесси Марш пойдет на "повышение".
РБ Лейпциг пригласил в тренерское кресло наставника Зальцбурга Джесси Марша, стороны уже согласовали контракт, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.
Бавария официально подтвердила назначение Нагельсманна главным тренером
Американский специалист заменит в лагере "быков" Юлиана Нагельсманна, который уже договорился о переходе в Баварию. Марш также имеет опыт работы в МЛС.
После 27-ми туров австрийского первенства Зальцбург лидирует в турнирной таблице. В Бундеслиге РБ Лейпциг пока расположился на второй строчке.
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