РБ Лейпциг пригласил в тренерское кресло наставника Зальцбурга Джесси Марша, стороны уже согласовали контракт, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Бавария официально подтвердила назначение Нагельсманна главным тренером

Американский специалист заменит в лагере "быков" Юлиана Нагельсманна, который уже договорился о переходе в Баварию. Марш также имеет опыт работы в МЛС.

После 27-ми туров австрийского первенства Зальцбург лидирует в турнирной таблице. В Бундеслиге РБ Лейпциг пока расположился на второй строчке.

"Золотая бутса": Левандовски забивает и мчится за наградой, заруба за второе место, сенсационный бомбардир в топ-10