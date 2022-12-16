С этого момента РБ Лейпциг отказывается от использования натурального газона. Теперь клуб из Саксонии будет играть на гибридном газоне, который включает в себя элементы как натурального, так и искусственного газонов. Об этом информирует Kicker.

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С помощью специальных машин действующий газон был дополнен синтетическими волокнами, которые были "вшиты" на глубину около 18 сантиметров. В клубе считают, что такой ход придаст газону большую стабильность, ровность, повысит его устойчивость, а также удлини срок службы.

Также отмечается, что гибридный газон требует меньше освещения и обогрева. Благодаря этому РБ Лейпциг сможет сэкономить до 20% потребляемой энергии.

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