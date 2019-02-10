РБ Лейпциг – Айнтрахт – 0:0 – видеообзор матча

РБ Лейпциг и Айнтрахт сыграли в сухую ничью в матче 21-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча РБ Лейпциг – Айнтрахт.

Германия. Бундеслига, 21 тур

РБ Лейпциг – Айнтрахт – 0:0

Айнтрахт отстоял ничью с РБ Лейпциг перед матчем против Шахтера: мастер-класс "горнякам", как нейтрализовать форвардов

Айнтрахт перед матчем с Шахтером встретился на Ред Булл Арене с конкурентом за место в Лиге чемпионов РБ Лейпциг. Команды не смогли выявить сильнейшего и расписали сухую мировую.

Соперник "горняков" сейчас находится на 5 месте в турнирной таблице с 33 очками, РБ Лейпциг четвертый из 38 пунктов.