РБ Лейпциг – Айнтрахт – 0:0 – видеообзор матча

Испания — 9 фев 1731
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Атлетико – Реал: Солари перекусил Симеоне, Рамос и Бейл смеются над соперником, а каталонец помогает "королям"
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Бавария – Шальке: роскошный Хамес, мюнхенцы воспользовались потерями Боруссий, Коноплянка сыграл на уровнеГермания — 9 фев 520
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Динамо – Волеренга: победа в конце сборов, 6 игроков в лазарете и 2 самые трудные вопросыУкраина — 9 фев 1423
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Динамо – Волеренга: прямая трансляция матча онлайнУкраина — 9 фев 1452
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Защитник Порту Фонсека перейдет в Зарю на полноценной основеУкраина — 9 фев 272
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