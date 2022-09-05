"Шахтер доминирует в Украине и регулярно выступает в Лиге чемпионов. Несмотря на серьезные трансферные потери бразильцев, у них осталась отличная настырная команда. Шахтер может быть очень опасен в переходных фазах.

Ситуация сложная для всех украинцев, для Шахтера в частности. Когда в жизнь в виде футбола возвращается хотя бы часть нормальности, это уже позитив.

РБ Лейпциг – Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов

Гимн Лиги чемпионов – это нечто невероятное. Еврокубковые матчи в таком турнире по-настоящему особенные. Футболисты готовы ментально, все очень хотят себя показать после поражения Айнтрахту (0:4 в Бундеслиге – прим). Проблем с мотивацией не будет никаких.

Травма Ольмо бьет по команде. Но у нас достаточно вариантов, как компенсировать эту потерю. В провальной игре с Франкфуртом нам не хватило базовых вещей. Мы уже обсудили все с игроками, поэтому я с позитивом жду следующих матчей", – сказал Тедеско на предматчевой пресс-конференции.

Матч РБ Лейпциг – Шахтер состоится 6 сентября в 22:00 по киевскому времени. Команды встречаются в первом туре Лиги чемпионов.

РБ Лейпциг – Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов