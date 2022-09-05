"Конечно, у меня нет опыта игры в Лиге чемпионов, но я компенсирую это сумасшедшей мотивацией и повышенным адреналином. В то же время мы должны сохранять баланс между тем, чтобы играть умом и сердцем. Чтобы команда показала хороший футбол в дебютном матче, где не всегда опыт играет ключевую роль. Конечно, это фактор огромный, но иногда молодые футболисты не думают о последствиях – и это может быть один из наших козырей.

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Чувствую ли боевое настрой команды? Абсолютно. Я чувствую с первого дня сборов, как настрой улучшается ежедневно. И в последнем матче вы могли заметить, насколько команда выросла, как растут бойцовские качества. И ты можешь не только хорошо играть в футбол, но, когда станет тяжело, в некоторых моментах на протяжении матча появляется характер. А в последнем поединке я увидел команду, и это меня радует настолько же, насколько и три очка. Поэтому завтра с таким же настроением начнем дебютный матч с РБ Лейпциг, который временно проходит небольшой кризис по результатам, но все равно остается хорошей командой.

Что касается физического состояния, то мы отдали достаточно много сил в последнем матче. Игра в меньшинстве довольно продолжительное время забрала немало сил – и моральных, и физических, и ментальных. Но я надеюсь, что эти пару дней мы провели в восстановлении и в то же время дали тактическую информацию футболистам о том, что может произойти завтра в матче: когда РБ Лейпциг с мячом, когда без мяча, как раскрывает игру, как защищается, какие у них характеристики в целом. И завтра есть целый день для ментальной подготовки, но могу заверить, что мы будем готовы к матчу.

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Послание от Шахтера всему миру по поводу нападения россиян на Украину? В первую очередь, завтра мы представляем не только футбольный клуб Шахтер, который уже последние 13-14 лет играет в Лиге чемпионов, но мы представляем и Украину. И минимум, что болельщики завтра увидят, – как мы сражаемся с первой до последней минуты точно так же, как сейчас военные сражаются за страну и за всех нас, чтобы мы чувствовали себя свободными.

Это и есть наша командная ответственность – играть против таких команд в Лиге чемпионов, думая о спортивных результатах, но также и представляя государство в условиях войны. Украина – единственная страна на данный момент, которая играет чемпионат на своей территории, где идет война. Скажу еще раз: это очень большая ответственность и гордость. И мы отдадим завтра максимум сил, чтобы представить Украину успешно.

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Насколько сложно выбрать игроков, которые будут играть завтра в стартовом составе? Конечно, смотришь матчи соперника, не одну игру, понимаешь, кто может сыграть против нас. Посмотрели после матча с Рухом на то, насколько мы физически измотали команду, кто как сейчас готов физически, кто здоров. Учитывая это, выбираешь тактику: у меня в голове было несколько идей и систем, но мы сделали выбор и имеем четкую, ясную идею.

Сегодня уже показали игрокам, что мы хотим сделать в обороне. Однако опять-таки зависит от нас самих то, как сыграем завтрашний матч. Будем смелыми, решительными, мотивированными, сможем без комплексов играть на таком стадионе в дебютном матче – это будет гораздо полезнее нашей команде, чем быть скованными и потом жалеть после игры в автобусе, что не смогли сделать больше. Но будет ли это тяжелый матч? Да, абсолютно. Трудный матч", – приводит слова Йовичевича официальный сайт Шахтера.

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