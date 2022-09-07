"Я знаю Марьяна Шведа еще со Львова. Когда Севилья забрала его, я еще тогда хотел его вернуть. Теперь я счастлив, что он снова в моей команде. Он трудолюбив, быстр и силен. Я знаю, на что он способен.

РБ Лейпциг – Шахтер – 1:4 – видео голов и обзор матча

Когда пошла контратака на третий гол, и мяч оказался в ногах Мудрика, я уже праздновал, подняв руки, потому что по тренировкам знаю, что он забивает, когда выходит один на один с вратарем. Я пытался передать эту положительную энергию. Весь этот матч о том, чтобы быть положительным", – сказал Йовичевич в комментарии сайту УЕФА.

Напомним, Швед оформил дубль, а Мудрик отличился голом+двумя ассистами.

Безумие! Шок! Фантастика! Шахтер разнес Лейпциг в первом матче ЛЧ – Швед оформил "венгерский" дубль, космос Мудрика​​​​​​​