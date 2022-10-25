Реал поехал в гости к Лейпцигу в рамках 5 тура группового этапа Лиги чемпионов. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч РБ Лейпциг – Реал стартует в 22:00 по Киеву. Смотреть матч в прямом эфире можно на MEGOGO. "Футбол 24" проведет текстовый онлайн встречи.

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Это поединок соперников Шахтера по группе. Реал уже гарантировал себе место в плей-офф, потому вышел на игру не оптимальным составом. Лейпциг ведет прямую борьбу с Шахтером за вторую путевку в 1/8 финала.

Стартовые составы команд

РБ Лейпциг: Бласвих – Симакан, Орбан, Гвардиол, Раум – Айдара, Шлагер – Собослай, Нкунку, Форсберг – Силва.

Запасные: Никиш, Ольмо, Поульсен, Вернер, Диалло, Новоа, Хенрикс, Кампль.

Реал: Куртуа – Васкес, Милитао, Рюдигер, Начо – Камавинга, Чуамэни, Кроос – Асенсио, Родриго, Винисиус.

Запасные: Лунин, Лопес, Карвахаль, Алаба, Вальехо, Азар, Одриосола, Менди, Карлос, Аррибас, Родригес.