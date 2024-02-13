РБ Лейпциг в рамках 1/8 финала ЛЧ принимает Реал. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию - в этой новости на "Футбол 24".

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 между РБ Лейпциг и мадридским Реалом будет проведен сегодня, 13 февраля. Стартовый свисток на Ред Булл Арене прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Поединок в прямом эфире показывает официальный транслятор ЛЧ на территории Украины – медиасервис MEGOGO.

РБ Лейпциг – Реал Мадрид: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов

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