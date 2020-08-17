РБ Лейпциг – ПСЖ: предматчевая пресс-конференция Юлиана Нагельсманна

"Хотим сыграть в свой футбол и фокусироваться на себе, а не думать только о ПСЖ. После возобновления сезона мы почти не показывали футбол, в который хотели играть, но побеждать можно, даже играя плохо. У игроков действительно есть желание выигрывать, мы голодны к победам, и я вижу это у них на лицах. Мы прекрасно провели матч против Атлетико, а сейчас у нас будет шанс против ПСЖ. Хотим сделать следующий шаг и готовы к этому.

РБ Лейпциг – ПСЖ: предматчевая пресс-конференция Томаса Тухеля

Я играл под руководством Тухеля. Мне нужны были деньги, и я получал зарплату игрока. Однако я получил травму, пришлось выбирать, как оплачивать обучение, и я воспользовался шансом поработать в подразделении скаутинга и аналитики. Даже подумать тогда не мог, что когда-то выйду в полуфинал Лиги чемпионов и сыграю против Тухеля.

Я не буду раскрывать свою тактику до матча. Против Атлетико мы не играли в три центральных защитника, потому что это было не нужно. Все игроки здоровы, хорошо работают, и, конечно, мы очень мотивированы.

Ты не можешь предположить, что способны сделать Неймар и Мбаппе, это топ-игроки. Против них надо применять командную оборону. Будет трудно, но мы постараемся надавить на ПСЖ и заставить их работать. Футбол интересен тогда, когда обе команды стараются атаковать.

Я сказал ребятам, что даже без меня у них были бы хорошие шансы выиграть, а вот у меня без них шансов не было. Лига чемпионов – турнир игроков, а не тренеров", – цитирует Нагельсманна сайт УЕФА.

Напомним, поединок ПСЖ и РБ Лейпциг в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов состоится 18 августа, начало в 22:00.

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