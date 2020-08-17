РБ Лейпциг – ПСЖ: Эррера выделил основное преимущество немецкого клуба

"Это отличный шанс выйти в финал. Мы не хотим говорить о давлении. Мы выиграли четыре национальных трофея, провели хороший сезон. Играть в полуфинале Лиги чемпионов – мечта, ставшая реальностью.

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Лейпциг атакует большими силами – мы это видели в матче против Атлетико. Они выдвигают много игроков вперед. Это опасно для нас, но в нашей команде много быстрых игроков для контратак", – цитирует Эрреру сайт УЕФА.

Напомним, 31-летний испанец присоединился к парижскому клубу летом 2019-го, перейдя на правах свободного агента из Манчестер Юнайтед. Поединок 1/2 финала Лиги чемпионов РБ Лейпциг – ПСЖ состоится 18 августа, начало в 22:00.

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