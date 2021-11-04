ПСЖ потерял победу над РБ Лейпциг в 4-м туре Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Нкунку забил уже на старте после отличной подачи. РБ Лейпциг мог удваивать преимущество, но Доннарумма парировал удар Силвы. До перерыва ПСЖ даже вышел вперед благодаря дебютному дублю Вейналдума.

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