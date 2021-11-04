РБ Лейпциг – ПСЖ – 2:2 – видео голов и обзор матча с драмой последних минут
ПСЖ потерял победу над РБ Лейпциг в 4-м туре Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
Нкунку забил уже на старте после отличной подачи. РБ Лейпциг мог удваивать преимущество, но Доннарумма парировал удар Силвы. До перерыва ПСЖ даже вышел вперед благодаря дебютному дублю Вейналдума.
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Казалось, что подопечные Маурисио Почеттино заработают три очка, но Собослай на 90+2 минуте реализовал пенальти, назначенный за фол на Нкунку. ПСЖ набрал 8 очков и остался вторым. РБ Лейпциг с одним пунктом расположился на дне, но у него еще есть шансы на выход хотя бы в плей-офф Лиги Европы.