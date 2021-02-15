Наставник немецкого РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн поделился соображениями относительно особой мотивации английского Ливерпуля в Лиге чемпионов перед очным противостоянием команд в 1/8 финала турнира.

"Ливерпуль теперь будет максимально сосредоточен на Лиге чемпионов. Они попытаются избавиться от негатива.

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Знаем, что Ливерпуль – команда мирового класса. Несмотря на плохие результаты команды в Премьер-лиге, многие тренеры в Англии говорят, что Ливерпуль вместе с Манчестер Сити – самые неудобные команды в чемпионате, поскольку они умеют приспосабливаться к сопернику и прекрасно выполняют составленный на игру план. Они больше не думают о чемпионском титуле в Англии и бросят все силу на Лигу чемпионов", – приводит слова Нагельсманна официальный сайт УЕФА.

Отметим, что матч РБ Лейпциг – Ливерпуль состоится во вторник, 16 февраля. Начало поединка в 22:00.

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