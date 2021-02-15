"Важно не растерять то хорошое, что в нашей игре. Не нахожу, что в матчах против Сити и Лестера мы наиграли всего на два забитых мяча и семь пропущенных. Это произошло из-за индивидуальных ошибкок, которые мы допустили.

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Мы обсудили это. В одном эпизоде к пропущенному мячу привело банальное недопонимание. Если вы следите за нашими матчами со старта сезона, то могли заметить, что бывало всякое. Мы провели ряд невнятных игр. В то же время были и очень хорошие матчи", – цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

Отметим, что матч РБ Лейпциг – Ливерпуль состоится во вторник, 16 февраля. Начало поединка в 22:00.

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