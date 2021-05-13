Матч РБ Лейпциг – Боруссия Д стартует в 21:45 по киевскому времени. Прямую трансляцию игры можно просмотреть непосредственно в этой новости на "Футбол 24".

Стартовые составы команд

РБ Лейпциг: Гулачи – Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг – Кампль – Мукиеле, Забитцер, Ольмо, Айдара – Хван, Сьорлот.

Запасные: Мартинес, Орбан, Конате, Поульсен, Форсберг, Нкунку, Клюйверт, Лаймер, Хенрикс.

Боруссия Д: Бюрки – Пищек, Аканджи, Хуммельс, Геррейро – Джан, Беллингем, Дауд – Санчо, Ройс – Холанд.

Запасные: Дрляча, Дилэйни, Азар, Шульц, Брандт, Рейньер, Менье, Рейна, Кнауфф.

РБ Лейпциг – Боруссия Д: видеотрансляция финала Кубка Германии

У Боруссии есть шанс завершить тяжелый сезон выигрышем трофея. Молодой тренер Эдин Терзич с молодой командой попытается завоевать для Дортмунда первый за 4 года Кубок Германии. Лейпциг в своей короткой истории вообще не выиграл еще ни одного крупного турнира. Как и Юлиан Нагельсманн, которому безтрофейным переходить в Баварию не очень.

Эрлинг Холанд пропускал последние матчи Боруссии, но успел восстановиться к финалу. Норвежец – в старте. А в основе Лейпцига появляется главный кубковый герой команды Хван Хи Чхан (3 гола).