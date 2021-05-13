РБ Лейпциг – Боруссия Д: видеотрансляция финала Кубка Германии – Холланд успел восстановиться
Дортмундская Боруссия соревнуется с Лейпцигом за Кубок Германии. Стартовые составы команд и онлайн-видеотрансляция – в этой новости на "Футбол 24".
Матч РБ Лейпциг – Боруссия Д стартует в 21:45 по киевскому времени. Прямую трансляцию игры можно просмотреть непосредственно в этой новости на "Футбол 24".
Стартовые составы команд
РБ Лейпциг: Гулачи – Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг – Кампль – Мукиеле, Забитцер, Ольмо, Айдара – Хван, Сьорлот.
Запасные: Мартинес, Орбан, Конате, Поульсен, Форсберг, Нкунку, Клюйверт, Лаймер, Хенрикс.
Боруссия Д: Бюрки – Пищек, Аканджи, Хуммельс, Геррейро – Джан, Беллингем, Дауд – Санчо, Ройс – Холанд.
Запасные: Дрляча, Дилэйни, Азар, Шульц, Брандт, Рейньер, Менье, Рейна, Кнауфф.
РБ Лейпциг – Боруссия Д: видеотрансляция финала Кубка Германии