РБ Лейпциг – Бавария – 3:5 – видео голов и обзор матча за Суперкубок Германии
Бавария и РБ Лейпциг открыли сезон 2022/23 в Германии. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
Суперкубок Германии-2022
РБ Лейпциг – Бавария – 3:5
Голы: Хальстенберг, 59, Нкунку, 77 (пен.), Ольмо, 89 – Мусиала, 14, Мане, 31, Павар, 45, Гнабри, 66, Сане, 90+8
Мюнхенцы захватили инициативу с первых минут и уже до перерыва в эконом-режиме вели со счетом 3:0. После перерыва было еще веселее.
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РБ Лейпциг забил трижды, а Бавария ответила двумя голами. Последнее слово было за Сане, который поставил громкую точку на 90+8 минуте. Суперкубок Германии-2022 отправился в Мюнхен. Это 10-й трофей в истории клуба.