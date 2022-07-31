Бавария и РБ Лейпциг открыли сезон 2022/23 в Германии. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Суперкубок Германии-2022

РБ Лейпциг – Бавария – 3:5

Голы: Хальстенберг, 59, Нкунку, 77 (пен.), Ольмо, 89 – Мусиала, 14, Мане, 31, Павар, 45, Гнабри, 66, Сане, 90+8

Мюнхенцы захватили инициативу с первых минут и уже до перерыва в эконом-режиме вели со счетом 3:0. После перерыва было еще веселее.

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