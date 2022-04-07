Фаворитом отчетного поединка были хозяева, но Муриэль, очевидно, стремился это опровергнуть. Уже на 17 минуте колумбиец открыл счет, забив классный гол. РБ Лейпциг получил шанс отыграться с пенальти, который не смог реализовать Андре Силва. Однако уже в следующей атаке Дзаппакоста поразил свои ворота. Больше счет не изменился.

Аталанта расписала ничью с РБ Лейпциг – не хватило Х-фактора Малиновского, а финальный пожар мог завершиться поражением

Руслан Малиновский, являющийся одним из лучших игроков текущего розыгрыша Лиги Европы, не попал в стартовый состав и даже не вышел на замену. Шанс изменить ситуацию в украинца будет 14 апреля в Бергамо, где состоится ответный матч.