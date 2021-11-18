Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал жертвой жесткой шутки со стороны бразильского телеканала.

Телеканал TNT Sport Brasil решил посмеяться над Месси из-за его невнятной игры против Бразилии.

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В своем Instagram компания выложила изображение Лео, выполненное в стиле вестернов, на котором написано "разыскивается". Добавим, что Месси провел все 90 минут на поле.

Матч между Аргентиной и Бразилией завершился ничьей (0:0), которая была выгодна обеим командам – они уже оформили путевки на ЧМ-2022.

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