"Замечательные игроки в Шахтере. Я уже видел, как они играли раньше, поэтому очень счастлив, что сейчас нахожусь рядом с ними. Это те ребята, у которых есть способность быстро анализировать игру. Мы развлекаемся вместе с первых дней, это очень хорошо.

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Много общаюсь со всеми соотечественниками из Бразилии. Также хочу познакомиться с украинскими ребятами, потому что это очень важно для коллектива. И для меня тоже, чтобы быстрее адаптироваться. Мои цели более коллективные, чем индивидуальные", – сказал Марлон в комментарии Youtube-каналу Шахтера.

Напомним, 25-летний бразильский защитник стал третьим летним новичком "оранжево-черных" – ранее дончане объявили о подписании полузащитника Педриньо и форварда Лассина Траоре.

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