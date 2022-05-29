"Из-за агрессии России украинские футболисты оказались в очень сложном положении, потому что вне четко определенных "окон" для проведения международных поединков чрезвычайно сложно найти достойных спарринг-партнеров.

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ППоэтому, на мой взгляд, польза от матчей с немецкой Боруссией из Mенхенгладбаха, итальянским Эмполи и хорватской Риекой, которые в своих странах не на ведущих ролях, была незначительной. Тем более, что было понятно: с Шотландией будет задействован совсем другой состав. Успокоило лишь то, что после этих матчей разведчики шотландцев никакой ценной информацией не разжилис.

Даже сделав скидку на то, что главный тренер много экспериментировал с составом, беспокоило, как безалаберно играли наши защитники. Хочу напомнить им, что цена промаха в Глазго будет чрезвычайно высока. Пусть делают выводы. Надеюсь, что в Глазго все будет по-другому, и благодаря запредельной самоотдаче наши футболисты сумеют продемонстрировать свои лучшие качества и достигнуть победного результата", – сказал Чижевский в комментарии Zbirna.com.

Напомним, поединок с шотландцами состоится 1 июня. Начало встречи в 21:45.

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