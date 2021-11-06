"Понятно, что тяжело против Динамо играть. Прекрасно понимаем, что они имеют заявку на 30 человек. Сегодня играли 11 на 11, и где-то нам повезло. Победа такая – выиграли, но как бы ни за игрой. Ребята – молодцы, выдержали. Обыграть Динамо, поверьте, очень тяжело.

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Неполная заявка? Да, у нас коронавирус – немного приободрили футболистов. Кто-то восстанавливается, Чеснаков был в составе, вышел на разминку, говорит: "Я не могу, сил нет – поплыву". Мы сразу выпустили Челядина. Тот же Пуцлин после COVID-19, там еще много людей осталось. Это у всех проблемы такие, думаю, не только у нас.

Лучше потерять мяч, но выбивать куда-то без адреса – это не для меня. Лучше мы проигрываем, но сесть в штрафную и обороняться – я не понимаю. Идите вперед, играйте там, ничего страшного, если пропустим. Разве нас убьют или расстреляют? Это футбол, нужно играть, стараться.

Скажу честно, выиграть – всегда приятно, у Динамо – вдвое, даже втройне приятнее, потому что играл за эту команду и знаю, что это такое – обыграть Динамо. На выезде, 11 человек, у нас скамейки не было – дети сидели. Не буду жаловаться, но так и есть. Я благодарен футболистам. Красная Кравчука? Может, я нагнетал, говорил, чтобы старался, отнимал мяч. Он пытался, но понятно – вышел в такую ​​игру. Я его только похвалил", – отметил Максимов в эфире Профутбол Digital.

Напомним, Ворскла сенсационно обыграла Динамо (2:1) и нанесла киевлянам первое поражение в чемпионате Украины в текущем сезоне. "Бело-синие" с 35 очками остались первыми, а полтавчане набрали 28 пунктов и закрепились на третьем месте.

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