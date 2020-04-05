"Разве что в пузыре": вирусолог скептически оценил быстрое возвращение фанатов на трибуны

Немецкий вирусолог Александр Кекул уверен, что проводить поединки со зрителями на трибунах будет возможно еще не скоро.

"С чисто вирусологической точки зрения проблема может быть решена. Но только если вы создадите какой-то особой пузырь для футболистов. Я бы ничего не планировал со зрителями в этом году. Остаюсь пессимистичным. Это не выглядит так, что мы могли бы серьезно рассмотреть что-то подобное в этом году.

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Придется продлить карантин для игроков. Им придется продолжать частно жить в специальных условиях безопасности. Вся команда должна будет перейти на специальный карантин, и их придется повторно тестировать перед каждой игрой", – приводит слова Кекула ZDF.

Напомним, по всей Европе чемпионаты приостановлены из-за пандемии коронавируса.

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