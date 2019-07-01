Разван Луческу возглавил Аль-Хиляль – его сватали в Шахтер

Бывший наставник греческого ПАОКа Разван Луческу стал главным тренером аравийского Аль-Хиляля.

Румынский специалист возглавил Аль-Хиляль, сообщает официальный сайт клуба.

Разван Луческу выкупил свой контракт уПАОКа за 2 млн евро и покинул клуб – он выиграл "золотой дубль"

Лишь накануне стало известно, что Луческу-младший покинул ПАОК, с которым стал чемпионом и завоевал Кубок Греции в сезоне 2018/19. Ради работы с аравийцами тренер выкупил свой контракт с "двуглавыми орлами Севера".

Разван Луческу был одним из претендентов на место главного тренера Шахтера после ухода Паулу Фонсеки. Тогда СМИ предполагали, что его продвижением занимается отец, легендарный тренер "горняков" Мирча Луческу.

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