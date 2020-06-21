toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
ШАХТЕР - АЛЕКСАНДРИЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Разван Луческу пожаловался на маленькую зарплату своего отца

17:11 - Читати українською
Разван Луческу пожаловался на маленькую зарплату своего отца
Мирча и Разван Луческу / соцсети

Главный тренер Аль-Хиляль Разван Луческу признался, что накоплений отца не хватит, чтобы стать полноценным инвестором Динамо Бухарест.

"Мой отец мало зарабатывал. У него была хорошая зарплата, но это была только зарплата. Теперь ее нет. Что это значит?

"Ну-ка верни назад этого "стрелка", чтобы я такое в последний раз видел": как Луческу бушевал из-за экс-форварда Шахтера

Он мог бы прийти и дать немного денег на год или два, после чего все бы завершилось. Нужны другие инвестиции, после чего бухарестское Динамо быстро вернется к тому уровню, на котором было 5-6 лет назад", – поделился Луческу-младший в комментарии Gazeta Sporturilor.

Отметим, что во время работы в Шахтере Мирча Луческу зарабатывал около 4,5 млн евро в год. Добавим, что бухарестское Динамо, за которое выступал экс-наставник "горняков", имеет серьезные финансовые проблемы и рискует вылететь из элитного дивизиона.

"Тимощук завжди намагався травмувати мене": Маріана Саву кривдили у Шахтарі, а Ахметов пропонував броньований "Мерседес"

blog_ava
Шахтер победил Александрию и досрочно стал чемпионом Украины – урок успеха, тревога перед ЛЕ и неосторожность "горняков"
01:32
1435
Теги
Мир Динамо Бухарест Динамо Бухарест Разван Луческу Мирча Мирча Луческу Разван Разван Луческу
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Десна – Заря: анонс матча УПЛ
    Україна — 08:00564 Десна – Заря: анонс матча УПЛ
36
мин
Астон Вилла
18:15
Челси
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук