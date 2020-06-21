Разван Луческу пожаловался на маленькую зарплату своего отца

Главный тренер Аль-Хиляль Разван Луческу признался, что накоплений отца не хватит, чтобы стать полноценным инвестором Динамо Бухарест.

"Мой отец мало зарабатывал. У него была хорошая зарплата, но это была только зарплата. Теперь ее нет. Что это значит?

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Он мог бы прийти и дать немного денег на год или два, после чего все бы завершилось. Нужны другие инвестиции, после чего бухарестское Динамо быстро вернется к тому уровню, на котором было 5-6 лет назад", – поделился Луческу-младший в комментарии Gazeta Sporturilor.

Отметим, что во время работы в Шахтере Мирча Луческу зарабатывал около 4,5 млн евро в год. Добавим, что бухарестское Динамо, за которое выступал экс-наставник "горняков", имеет серьезные финансовые проблемы и рискует вылететь из элитного дивизиона.

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