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Разван Луческу: Игра ПАОКа против Челси закончилась в момент удаления Хачериди

00:37 14 Читати українською
Разван Луческу: Игра ПАОКа против Челси закончилась в момент удаления Хачериди
Евгений Хачериди / фото из соцсетей

Главный тренер ПАОКа Разван Луческу прокомментировал результат матча 5-го тура группового раунда Лиги Европы против Челси.

"Мне нечего сказать об этой игре, потому что мы вынуждены были вдесятером противостоять такому сопернику, как Челси, еще и на его поле. Наша игра закончилась в момент удаления Хачериди.

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Пока у нас все еще остаются шансы попасть в плей-офф Лиги Европы, поэтому будем стараться решить задачу в последнем туре", – цитирует Луческу gazzetta.gr.

ПАОК занимает последнее место в группе L, имея 3 очка. При этом греки все еще имеют шансы обойти Види и БАТЕ, которые набрали по 6 очков и делят 2-3 места в группе.

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Челси - ПАОК: Четверг 29 ноября 2018

Челси
Матч окончен
4 : 0
ПАОК
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Евгений Хачериди Евгений Хачериди ПАОК ПАОК Лига Европы Разван Луческу Украинцы за рубежом Челси - ПАОК
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