"Я всегда делаю выбор, чтобы иметь сбалансированную команду, чтобы хорошо атаковать и защищаться. Нидерланды были более осторожными, чем обычно. Единственное, о чем я жалею, – это эффективность по крайней мере шестью явными шансами. Не забив, вы не можете выиграть, не забив. Я думаю, что Нидерланды имели два шанса в матче с большой интенсивностью. Я доволен своей командой, кроме эффективности.

Нидерланды – Франция – видеообзор матча Евро-2024

Я не блефую. С каждым днем Мбаппе становится все лучше. Если бы матч был решающим, я бы думал иначе. Для меня важно иметь ощущение Килиана. Он должен носить маску, это меняет зрение, есть гематома, есть риски. С каждым днем консолидация лучше. Разумнее было не выпускать его.

Я не волнуюсь. Меня бы волновало, если бы у нас не было шансов. Есть матчи, где мы имеем лишь два момента. Было больше. Эффективность на очень высоком уровне является важным элементом. У нас есть много возможностей для совершенствования на этом уровне.

Меньян? Он очень хорош, он сияет. Мы сделали все, чтобы создать для него лучшие условия, благодаря поддержке Франка Равио и работе медицинского персонала. Он чувствует себя сильным. Он лидер обороны.

У Гризманна нет фиксированной позиции. Мне показалось, что он был намного лучше, чем в первом матче, когда он был необычно небрежным с технической стороны. Он позиционируется где-то между полузащитником и атакующим игроком. Сегодня он был выше, из-за других полузащитников.

Маркус вернулся на позицию, которая была более естественной для него. Его игра была интересной. Это не самая простая позиция. У него не все получается, но он старается. В первом матче он сделал достаточно много работы. Он уверен в себе, он атлетически готов. Он на очень хорошем уровне", – цитирует Дешама LP.

Напомним, что Франция занимает вторую строчку в турнирной таблице, имея одинаковое количество очков с Австрией и Нидерландами – по три. В третьем туре "Les Bleus" сыграют против Польши.

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