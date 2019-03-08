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Разрыв контракта с Рамосом обойдется Реалу в бешеную сумму

8 марта 23:36 58 Читати українською
Разрыв контракта с Рамосом обойдется Реалу в бешеную сумму
Серхио Рамос / соцсети

Реал в случае разрыва контракта с капитаном Серхио Рамосом потеряет большие средства.

Мадридский Реал рискует потерять 25 млн евро, если разорвет контракт с капитаном Серхио Рамосом, сообщает AS.

Рамос обсудил с Пересом конфликт и выступил перед игроками Реала с мотивационной речью

Напомним, у защитника был конфликт с президентом клуба Флорентино Пересом после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Аякса (1:4).

Контракт игрока действует до 2021 года, поэтому ему придется выплатить именно такую бешеную сумму за разрыв соглашения.

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Испания Трансферы Чемпионата Испании Серхио Рамос Серхио Рамос Реал Мадрид Реал Мадрид Флорентино Перес Трансферы Трансферы Реал Мадрид
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