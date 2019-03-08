Разрыв контракта с Рамосом обойдется Реалу в бешеную сумму

Германия — 8 март 12
-
Шальке без Коноплянки проиграл Вердеру – 5-е поражение команды украинца в последних 6-ти матчах
-
Ювентус разгромил Удинезе – юный Кин оформил дубльИталия — 8 март 19
-
Лунин против мадридского гранда, дуэль Арсенала и Манчестер Юнайтед, очередной шанс для Зинченко – анонс евроуикендаМир — 8 март 118
-
Соболь голом и ассистом помог Яблонцу обыграть Теплице и прервать безвыигрышную сериюМир — 8 март 50
-
"У футболі можливо все, крім камбеку Динамо", або Шевченко повернувся: англійські ЗМІ про матч киян з Челсі в ЛЄЛига Европы — 8 март 519