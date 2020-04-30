"Разочаровался в его человеческих качествах": Юрченко – об экс-тренере Байера

Полузащитник луганской Зари Владлен Юрченко рассказал о сотрудничестве с бывшим наставником Байера Хайко Херрлихом во время выступлений за леверкузенский клуб.

"При нем у меня была травма, я не играл. Я разочаровался в его человеческих качествах. В клубе все друг другу помогали. А он говорил одно, а делал другое. По отношению ко всем.

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В Леверкузене была одна семья, так было принято. Кого бы ни брали – смотрели на человеческие качества. Я за все время только один раз с Херрлихом разговаривал. Трудно было найти с ним какой-то контакт", – сказал Юрченко в прямом эфире на странице издания Tribuna в социальной сети Instagram.

Напомним, Владлен начал профессиональную карьеру футболиста в Шахтере в 2010 году. С 2014 по 2018 годы выступал в составе леверкузенского Байера. Впоследствии был год в датском Вайле и возвращение в июле 2019-го в УПЛ.

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