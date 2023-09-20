Главный тренер Шахтёра Патрик ван Леувен прокомментировал поражение своей команды в матче с Порту (1:3) в рамках Лиги чемпионов.

– Почему вы оставили Крыськива и Бондаренко в запасе?

- Я основывал свои решения частично на нагрузках игроков во время прошедшей международной паузы и чемпионата Украины. Я выбирал стартовый состав, основываясь, в том числе на свежести игроков; на том, сколько энергии они потратили в прошедших матчах.

– Что можете сказать об игре Сикана и почему не заменили его в перерыве?

– Он хорошо начал, использовал свою скорость. При втором пропущенном мяче он допустил ошибку, его поперечный пас был ошибочным решением. Но я не посчитал, что его следует снимать с игры после первого тайма. Я дал ему возможность исправиться.

– Почему вы решили поставить дебютанта ЛЧ Мироши в стартовый состав?

– У нас приличный состав, есть возможность выбирать. Я выбрал.

– Нравится ли вам в Гамбурге?

Мы увидели полный стадион. Думаю, решение играть домашние матчи в Гамбурге было для Шахтёра правильным. Местным жителям будет интересно наблюдать за еврокубковыми матчами. Гамбург для нас – удобный город в плане логистики и подготовки к матчам. Два часа на самолёте – и мы на месте. Не нужно долго стоять на границе.

– Ваша команда старалась строить атаки от вратаря. Думаете ли вы, что ошибки при этих построениях стали решающими в сегодняшнем поражении? Или же разница в классе между двумя командами оказалась большей, чем вы могли предполагать до игры?

– Между Шахтёром и Порту есть разница в качестве и опыте. Я не могу дать гарантию, что мы не пропустили бы сегодня, если бы не допустили эти ошибки. Но мы точно остались бы дольше в игре, что придало бы моим подопечным больше уверенности. Мы забили очень хороший мяч и сравняли счёт, но сразу же пропустили второй мяч. Мы приложили много усилий, чтобы вернуться в игру, и сразу же пропустили. Есть ли разница в качестве между двумя командами? Да.

