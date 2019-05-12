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Размер бонусов для игроков Манчестер Сити увеличится на 25 процентов

12 мая 16:03 301 Читати українською
Размер бонусов для игроков Манчестер Сити увеличится на 25 процентов
Игроки Манчестер Сити / Reuters

Футболисты Манчестер Сити получат около 20 млн фунтов, если смогут выиграть все три внутренних турнира – чемпионат Англии, Кубок Англии и Кубок английской лиги.

27’ Глен Мюррей
 
Серхио Агуэро 28’
Эмерик Ляпорт 38’
Рияд Марез 64’
Илкай Гюндоган 72’
27’ Глен Мюррей
28’ Серхио Агуэро
38’ Эмерик Ляпорт
64’ Рияд Марез
72’ Илкай Гюндоган

Победа в АПЛ принесет игрокам Манчестер Сити 15 млн фунтов – в дополнение к их бонусу за победу в Кубке английской Лиги.

Игроки Манчестер Сити получат немалую сумму бонусов за победы во всех внутренних турнирах

Таким образом, футболисты получат на 25 процентов больше, чем за победу в прошлом сезоне. К тому же, "горожане" могут увеличить эту сумму, если победят в Кубке Англии. Добавим, что Манчестер Сити может добыть вторую подряд победу в АПЛ и стать первой командой после Манчестер Юнайтед под руководством Алекса Фергюсона в 2008 и 2009 годах.

Напомним, что в таблице АПЛ Манчестер Сити сейчас занимает первое место, опережая Ливерпуль на 1 очко. Кубок лиги "горожане" уже выиграли, победив в финале Челси в серии пенальти (0:0, 4:3 по пенальти). Финал Кубка Англии между Манчестер Сити и Уотфордом пройдет 18 мая.

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