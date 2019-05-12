Размер бонусов для игроков Манчестер Сити увеличится на 25 процентов

Футболисты Манчестер Сити получат около 20 млн фунтов, если смогут выиграть все три внутренних турнира – чемпионат Англии, Кубок Англии и Кубок английской лиги.

Победа в АПЛ принесет игрокам Манчестер Сити 15 млн фунтов – в дополнение к их бонусу за победу в Кубке английской Лиги.

Игроки Манчестер Сити получат немалую сумму бонусов за победы во всех внутренних турнирах

Таким образом, футболисты получат на 25 процентов больше, чем за победу в прошлом сезоне. К тому же, "горожане" могут увеличить эту сумму, если победят в Кубке Англии. Добавим, что Манчестер Сити может добыть вторую подряд победу в АПЛ и стать первой командой после Манчестер Юнайтед под руководством Алекса Фергюсона в 2008 и 2009 годах.

Напомним, что в таблице АПЛ Манчестер Сити сейчас занимает первое место, опережая Ливерпуль на 1 очко. Кубок лиги "горожане" уже выиграли, победив в финале Челси в серии пенальти (0:0, 4:3 по пенальти). Финал Кубка Англии между Манчестер Сити и Уотфордом пройдет 18 мая.

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