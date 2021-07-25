Главный тренер Наполи Лучано Спаллетти не собирается терпеть грубую игру против своих подопечных.

Наставник неаполитанцев "наехал" на игроков Про Верчелли за слишком грубые действия в спарринге, сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

Спаллетти дебютировал у руля Наполи с разгромной победы 12:0

Один из эпизодов завершился тяжелой травмой Диего Демме. Полузащитнику Наполи диагностировали растяжение связок колена, из-за которого он пропустит минимум 2 месяца. В перерыве встречи Спаллетти подошел к игрокам Про Верчелли и сказал все, что о них думает.

Напомним, что 62-летний специалист возглавил Наполи этим летом, заменив еще одного "взрывного" персонажа – Дженнаро Гаттузо.

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