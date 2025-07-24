Звезда Сантоса Неймар после матча чемпионата Бразилии вступил в горячую перепалку с болельщиком.

Бразильский Сантос продолжает упадок – клуб потерпел третье поражение за последние пять матчей и опустился в зону вылета. Даже возвращение Неймара пока не помогает команде стабилизировать ситуацию.

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В поединке против Интернасьоналя (1:2) бразильский ветеран сделал все возможное, чтобы вытащить хотя бы ничью, однако снова покинул поле с разочарованием.

После финального свистка 33-летний Неймар не сдержал эмоций и вступил в словесную перепалку с одним из фанатов. Инцидент попал на видео – на кадрах, опубликованных аккаунтом TNTSportsBR в сети X видно, как Неймар активно что-то доказывает болельщику, находясь в эпицентре напряженного диалога.

Видео инцидента уже распространяется по соцсетям, вызывая споры среди фанов – часть поддерживает Неймара, другие считают, что ему стоит сдерживаться, несмотря на провалы Сантоса.

O NEYMAR DISCUTIU MUITO PESADO COM UM TORCEDOR! E DEPOIS A PRÓPRIA TORCIDA DO SANTOS BOTOU ESSE TORCEDOR PRA FORA! Se liga como foi o momento no final da partida contra o Inter em que o Neymar troca xingamentos com um santista que estava na Vila Belmiro! #BrasileirãoBetano… pic.twitter.com/RjP5yKcIxd — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) July 24, 2025

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