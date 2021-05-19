Разъяренный Гвардиола сцепился с Поттером после сенсационного поражения от Брайтона
09:34 - Читати українською
Хосеп Гвардиола и Грэм Поттер что-то не поделили во время очного матча своих команд в 37 туре АПЛ.
завершено
50’ Леандро Троссар
72’ Адам Вебстер
77’ Ден Бьорн
Жоау Канселу 10’
Фил Фоден 48’
10’ Жоау Канселу
48’ Фил Фоден
50’ Леандро Троссар
72’ Адам Вебстер
77’ Ден Бьорн
Главный тренер Манчестер Сити полез "воспитывать" оппонента после финального свистка.
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Специалисты долго держали друг друга за руки и говорили на повышенных тонах. Вокруг уже начали собираться помощники, но серьезного конфликта удалось избежать. В послематчевом комментарии просил прощения Поттер.
Добавим, что Манчестер Сити сенсационно проиграл Брайтону (2:3), но это никак не повлияло на чемпионский титул "горожан".
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