Хосеп Гвардиола и Грэм Поттер что-то не поделили во время очного матча своих команд в 37 туре АПЛ.

Главный тренер Манчестер Сити полез "воспитывать" оппонента после финального свистка.

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Специалисты долго держали друг друга за руки и говорили на повышенных тонах. Вокруг уже начали собираться помощники, но серьезного конфликта удалось избежать. В послематчевом комментарии просил прощения Поттер.

Добавим, что Манчестер Сити сенсационно проиграл Брайтону (2:3), но это никак не повлияло на чемпионский титул "горожан".

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