Разъяренные фанаты сорвали центральный матч чемпионата Словакии – видео массовой драки на футбольном поле
Спартак Трнава и братиславский Слован не смогли доиграть матч 11-го тура чемпионата Словакии.
Очный поединок должен был определить единоличного лидера. После 10 туров у команд по 23 набранных очка, но Слован по ходу сезона играет результативнее. В конце концов вчерашняя игра в Трнаве длилась всего 15 минут.
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Столкновения болельщиков начались на трибунах, а позже переместились на поле, поэтому матч был остановлен. В потасовку вмешались полицейские, которые очистили сектор стадиона от болельщиков гостей, которые использовали пиротехнику. Один из фанатов получил серьезные повреждения и покинул стадион на носилках.
Футболисты обеих команд были отправлены в подтрибунное помещение. Спустя некоторое время главный арбитр объявил, что матч не будет доигран. Пресс-служба лиги на официальном сайте сообщила, что в ближайшее время руководство проведет собрание, на котором будет принято решение о судьбе встречи.
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